Los amigos de Sofía Vergara acaban rendidos ante Joe Manganiello

Pese a su condición de aclamada diva latina, la extrovertida Sofía Vergara se ve ligada a las mismas convenciones sociales que el resto de los mortales cuando se trata de introducir a su nuevo novio, el actor Joe Manganiello, en su círculo de amistades más íntimas, un delicado trámite que el musculoso actor parece estar superando a las mil maravillas gracias a su innegable atractivo y a su sociable carácter.

"Estuve con Sofía en su cumpleaños, bueno con ella y con Joe. Cuando una relación es tan reciente, es difícil predecir cómo irán las cosas. Pero me pareció que los dos se encuentran muy a gusto juntos, y eso significa que se lo están pasando muy bien. Creo que Joe es un gran tipo", aseguró el simpático intérprete Jesse Tyler Ferguson, uno de los compañeros de Sofía en la serie 'Modern Family' y el último en caer rendido ante el encanto que irradia la pareja, según informa el portal E! News.

Al igual que ya sucediera con las actrices Sarah Hyland y Julie Bowen -coprotagonista de la exitosa comedia-, el carisma de Joe parece haberle ayudado una vez más a ganarse el beneplácito de los más allegados a la colombiana y a recibir su bendición ante tan idílico romance.

Tanto es así, que la atractiva pareja se enfrentó este fin de semana a una de las normalmente temidas presentaciones familiares, una prueba de fuego que el actor superó casi sin despeinarse gracias su sentido del humor y a su capacidad innata para salvar las barreras lingüísticas.

"Los dos se reunieron con unos 12 miembros de la familia de Sofía en el restaurante Makoto, en una de las mejores zonas de Bal Harbour (Florida). Todos se mostraron extremadamente cariñosos, y era evidente que Sofía se sentía como en una nube. Estaba simplemente radiante. Aunque todo el mundo en la mesa estaba hablando en español y Joe no se enteraba de nada, en ningún momento paró de sonreír", aseguraba un testigo presencial al periódico The New York Post.