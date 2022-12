Lorde se 'aísla del mundo' para asimilar el éxito

La carrera de la cantante Lorde ha experimentado un éxito arrollador en el último año tras sacar al mercado su canción 'Royals', sin embargo, eso no parece haber afectado al comportamiento de la joven de 18 años, quien ha encontrado la manera de lidiar con la fama conservando los mismo hábitos de antaño y aislándose.

"Sigo estando alejada del mundo, y sin creérmelo [el éxito]. Soy muy aburrida, me gusta nadar y dar paseos, y tener ropa bonita y una habitación que se vea bien", explicó a la revista Bliss.

Pero no solo ella pone de su parte para mantenerse centrada, su entorno también vela por ella.

"Creo que es sano para mí tener personas que no tienen miedo de decirme: 'Cállate, no tienes ni idea de qué estás hablando'. Tengo los mejores padres y uno de ellos siempre va a las giras conmigo", explicó.

Lorde ha ganado distintos Grammys y un BRIT Award en los últimos meses, lo que le ha hecho acostumbrarse al éxito y los elogios, y digerirlo de la mejor manera posible.

"Lo estoy asumiendo. Me siento bien con ello. Muchas cosas, como actuar en el festival de Coachella son mucho más normales ahora que tengo tras de mí un montón de experiencias que podrían considerarse importantes. Pero tengo un equipo impresionante que me ayuda a no quemarme y morir", añadió la artista.