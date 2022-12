Lorde cultiva conscientemente su reputación de 'chica arisca'

A la hora de hacerse un hueco en la competitiva industria musical con apenas 17 años, la cantante Lorde siempre tuvo claro que la mejor manera de conseguirlo pasaba por no ceder ni un ápice en el momento de defender su punto de vista en cada ocasión, incluso aunque ello le supusiera ganarse la fama de "chica arisca", un título al que ya se ha acostumbrado.

"Muchas veces, cuando la gente me conoce, intenta hacerme sentir como una cría sin experiencia. Pero los adolescentes son un grupo de gente muy intuitivo, capaces de olerse de lejos una actitud rebuscada o con segundas intenciones. Así que, sí, he desarrollado una reputación de ser una chica arisca. Está bien, pero al menos la gente sabe que si me habla con condescendencia pondré los ojos en blanco y me largaré", aseguró la joven artista al número de octubre de la revista Elle.

De hecho, lejos de sentirse incómoda por la controversia que genera su imagen en ocasiones demasiado madura, Lorde considera todo un motivo de orgullo haber conseguido que sus jóvenes seguidores se animen a seguir su ejemplo, siendo completamente francos a la hora de expresar sus opiniones.

"La gente me ha dicho muchas veces que les he ayudado a sentirse más seguros consigo mismos, a hacerles ver que pueden decir las cosas que quieran, que tienen derecho a hablar sobre el feminismo en clase sin que nadie les acuse de ser lesbiana. Me parece maravilloso saber que puedo lograr que alguien se sienta así", concluyó.

Por: Bang Showbiz