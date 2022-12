Lorde agradece a Taylor Swift que le haya brindado su amistad

La cantante Lorde está muy agradecida a su amiga Taylor Swift por haber sido tan amable con ella cuando su carrera musical estaba despegando, ya que la apoyó en todo momento, a pesar de que la cantante neozelandesa no solía tener muchas amigas.

"Ella me metió en este mundo de apoyo femenino amistoso. Para mí, alguien empieza a hablar de chicos y yo estoy en plan: 'No sé qué decir'. Soy inútil en ese sentido y es por eso que pensé: 'Bueno, no puedo tener amigas (porque) no sé cómo hablar de chicos'. Pero a Taylor le resbala que yo sea tan mala en eso y me dice: 'No pasa nada, te querré por tus otras cualidades'", reveló la artista en una entrevista para la revista Dazed Magazine realizada por la actriz Lena Dunham, quien aprovechó para elogiar a Taylor por demostrar que "las mujeres son mágicas".

"Siento que Taylor (Swift) ha tomado realmente el control diciendo: 'Voy a reunirnos a todas en el mismo sitio, voy a dejar muy claro que la amistad es poderosa y que las mujeres son mágicas y si alguien piensa que esto es una convención de brujas, podría estar en lo cierto'".