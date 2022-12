Lo que David Bisbal tiene en cuenta al 'elegir' a una chica

Antes de dar el primer paso para conocer mejor a la actriz argentina Eugenia Suárez tras conocerse durante el rodaje del videoclip 'Hoy', David Bisbal realizó algunas discretas averiguaciones sobre su pasado que le permitieron comprobar que la joven no era una "chica fácil", sino una persona centrada en su carrera y en su hija Rufina (21 meses), fruto de su fallida relación con el actor Nicolás Cabré.

"David me ha dicho que me eligió porque vio que yo era una chica muy querida, además de guapa, que trabajaba desde hace muchos años, y le gustó que fuera mamá. También le preguntó a unos amigos argentinos y le dijeron que yo no era 'gato' (fácil). Él cuida mucho su imagen. A mí me gustó su simpleza", confesó la joven durante una entrevista a la revista Viva.

La argentina no da crédito ahora a las casualidades del destino que quisieron que, a pesar de no ser una gran fan de Bisbal, su música le acompañara durante gran parte del embarazo de su pequeña por motivos de trabajo.

"David no era mi ídolo. Empecé a escuchar más su música cuando grabó la canción 'Hasta el final' para la telenovela 'Solamente vos', en la que yo trabajaba [embarazada de su primera hija]. Y qué loco que Rufina lo escuchara cuando estaba en mi barriga", relató.

Por su parte, para Eugenia nunca ha supuesto un obstáculo el hecho de que el almeriense ya sea padre de una niña, Ella (4) -a quien tiene junto a su expareja Elena Tablada-, ya que desde su punto de vista ayuda a que compartan estilos de vida similares.

"Los dos somos padres, nos gustan las mismas cosas. Además aprendo mucho de él. Nunca le he escuchado quejarse y cuando está con la hija no tiene niñera. Es un padrazo. Los dos somos muy familiares. Es una persona sencilla, disfruta caminando una tarde, como yo", aseguró Eugenia.