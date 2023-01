¡Lo admitió! Jennifer Lawrence sí besó a Liam Hemsworth en la vida real

La actriz Jennifer Lawrence ha reconocido haber besado a su compañero de reparto en la franquicia 'Los juegos del hambre' Liam Hemsworth -con quien se le ha relacionado sentimentalmente en el pasado-, fuera de las cámaras.

"Liam y yo hemos crecido juntos. Y Liam es muy atractivo. ¿Qué habrías hecho en mi lugar?", confesó la joven en el programa 'Watch What Happens Live', a lo que el presentador Andy Cohen añadió, refiriéndose al triángulo amoroso que el personaje de Jennifer forma con el de Liam y Josh Hutcherson -Gale y Peeta- en 'Los juegos del hambre': "Yo diría que sí a lo del beso. A ver, elegiría a Gale antes que a Peeta en cualquier momento".

"Pues eso hice yo, ¡en un momento dado!", afirmó Jennifer, añadiendo: "¡Tengo que llamar a Liam!".

Durante la entrevista, la intérprete también reconoció que su compañero de reparto Bradley Cooper -con quien ha trabajado en las películas 'Joy', 'El lado bueno de las cosas y 'Serena'- "besa increíblemente bien".

Además, Jennifer confesó que fumó marihuana antes de acudir a una gala de entrega de los premios Óscar.

"Vi a mi hermano fumando un porro antes de los Óscar, no diré qué año", explicó la actriz, que no quiso confirmar si la anécdota sucedió en 2012, cuando se llevó la estatuilla a Mejor Actriz.

El entusiasmo y la sinceridad de Jennifer durante su aparición en el programa consiguieron conquistar a Andy Cohen.

"Me encanta cuando los invitados están tan emocionados por acudir al programa como nosotros por recibirles, así que fue perfecto. Me pareció que Jennifer era honesta completamente. Tuve la sensación de que era un libro abierto, y me gusta mucho que los invitados vengan con ganas de jugar y dispuestos a hablar de cualquier cosa", explicó Andy a People.

Por: Bang Showbiz