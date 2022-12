Liza Minnelli se rompe la espalda jugando con sus perros

A sus 68 años y después de haber superado varias lesiones en la columna vertebral, Liza Minnelli ha sufrido un accidente casero que le ha provocado la ruptura de la parte baja de la espalda. El percance tuvo lugar en la casa de la actriz cuando al saltar uno de sus perros sobre ella, perdió el equilibrio, cayendo hacia atrás.

"Estaba cogiendo a mis perros, y se pusieron a saltar. Me tropecé y me caí. Pensaba que no había sido nada, pero me equivoqué. Me operarán la semana que viene. Después de hacerme radiografías parece que me la rompí y ahora tienen que unir las partes", declaró al periódico The New York Post.

Publicidad

Además de muchos dolores y la obligación de pasar por el quirófano, el desafortunado percance supuso que la actriz no pudiese acudir al funeral de su amiga Joan Rivers, quien fallecía la semana pasada a los 81 años tras sufrir una parada respiratoria en plena intervención quirúrgica.

"Quería ir como fuese porque la adoraba. Pero no pude estar allí porque no puedo andar. Estoy en la cama esperando a la operación", confesó.

Aunque no pierda el optimismo, lo cierto es que la recuperación a la que Liza Minnelli tendrá que hacer frente en los próximos meses no será fácil ya que, según apuntan los médicos, las lesiones previas que sufrió hace unos años dificultan la reparación de los huesos.

"Me he roto la parte de abajo de la espalda. ¿Recordáis cuando hace unos años iba en silla de ruedas porque había tenido problemas en la columna vertebral? Me operaron entonces. Y ahora, tienen que hacerlo de nuevo. Tienen que unir los huesos", aseguró.