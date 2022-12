Liza Minnelli sale de la clínica de rehabilitación

La actriz de 69 años Liza Minnelli ingresó en una clínica de desintoxicación el mes pasado para recibir tratamiento por abuso de sustancias, aunque ya ha regresado a casa y está deseando volver a encauzar su carrera artística. Por lo pronto ya se le pudo ver el pasado domingo en el restaurante Pump, en Hollywood, junto a un amigo.

"Ha estado saliendo frecuentemente por Los Ángeles. Y está deseando volver a subirse a un escenario. Su primer concierto será el 24 de julio en Biloxi", reveló una fuente a Page Six.

La última vez que Liza ingresó en un centro de rehabilitación fue en 2004, aunque su lucha contra las adicciones la lleva librando públicamente desde hace años. Ya en 1980 pidió ayuda profesional debido a su adicción al alcohol y a los medicamentos, a los que recurrió tras la muerte de su madre Judy Garland en 1969.

Su adicción al alcohol es una de las razones por las que se rompió su matrimonio con David Gest, del que se divorció en 2002 después de que él alegara que durante su relación hubo numerosos incidentes provocados por el abuso de sustancias de la cantante. Sin embargo, la actriz siempre ha sido sincera y ha compartido sus problemas públicamente, revelando que su "enfermedad" la ha "heredado" de su madre.

"Durante toda mi vida esta enfermedad ha ido en aumento. La he heredado, y ha sido horrible, pero siempre he pedido ayuda", explicaba a The Guardian años atrás.

