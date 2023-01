Liv Tyler necesitará 'mucha gente' para ayudarle a dar a luz

En base a su experiencia con el parto de su hijo Sailor (1), la actriz Liv Tyler -hija del cantante de Aerosmith Steven Tyler y de la modelo Bebe Buell- cree que necesitará un gran equipo médico para que le ayude a dar a luz a su segundo hijo con su prometido Dave Gardner en verano.

"Dar a luz es una maravillosa, mágica e increíble experiencia, pero es j*didamente aterrador, hay mucho en juego... [Cuando estaba dando a luz a Sailor] lloré y estaba como: 'Que te j*dan'. Y necesité muchísima ayuda. Necesito mucha gente [cuando doy a luz]", cuenta a ES Magazine.

Quien no se perderá el parto será Dave, que le pidió a la intérprete que se casara con él en Navidad de 2014, aunque la pareja no lo confirmó hasta noviembre del año pasado, un momento especial que Liv -madre de Milo (11), fruto de su fallido matrimonio con el roquero Royston Langdon- no vivió de la manera más "glamurosa".

"No tenía ni idea [que me iba a pedir matrimonio]. Y no estaba muy guapa en ese momento. Estaba embarazada, estaba llorando, acababa de salir de la ducha y estaba deshaciendo el equipaje. No fue muy glamuroso", añade.