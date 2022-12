Lindsay Lohan vuelve a Nueva York tras finalizar su obra teatral en Londres

Aunque su debut sobre las tablas del West End londinense con la obra 'Speed the Plow' le ha ayudado a volver a encarrilar su carrera interpretativa, el futuro de la polémica actriz Lindsay Lohan (28) no parece encontrarse en la capital británica, ya que la joven ya habría comenzado a planear su mudanza de vuelta a Nueva York para finales de este mes de noviembre, cuando concluyan las representaciones de su obra, según informa el periódico New York Post.

Publicidad

En un intento por ayudar a Lindsay a acelerar su regreso a Estados Unidos, su madre Dina y su hermana Ali ya han comenzado a buscar el apartamento perfecto para ella en la Gran Manzana, donde ya habría despertado su interés un apartamento en el Distrito Financiero valorado en 2,2 millones de dólares.

La joven intérprete -quien en el pasado ha lidiado con problemas de adicción a las drogas y el alcohol- tendría previsto mudarse con su hermana Dina (22) a dicho apartamento tras concluir su trabajo en Londres el próximo 29 de noviembre.

Por su parte, Lindsay ha visto cómo su regreso triunfal al mundo de la interpretación se veía empañado recientemente por un nuevo encontronazo con la justicia, tras ser demandada junto a su hermano Michael por un diseñador de páginas web que les acusa de plagiar una de sus ideas, por la que les reclama 60 millones de dólares.

Por: Bang Showbiz