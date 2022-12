Lindsay Lohan se queda en Londres para alejarse de las drogas y el alcohol

La polémica Lindsay Lohan está convencida de que los nueve meses que lleva viviendo en Londres le han ayudado a madurar enormemente como persona, por lo que planea trasladar su residencia a la capital británica de forma permanente.

"Aquí puedo salir a correr yo sola. Lo hago cada mañana, bastante temprano, y pienso en cómo mis amigos de Nueva York seguirán todavía de fiesta a esas horas. Necesitaba madurar y Londres es un lugar mejor que cualquier otro para que lo logre", asegura la actriz al periódico The Observer.

Su mudanza a Reino Unido también ha permitido a Lindsay mantenerse alejada con más facilidad de las drogas y los excesos con la bebida, dos problemas con los que ha tenido que lidiar públicamente a lo largo de los años.

"En Los Ángeles no sabía qué más hacer más allá de salir cada noche. Era el momento en que mis amigos estaban libres. Pero al salir había un montón de cámaras, y ahí es cuando las cosas se complicaban", apunta.

El poco interés por su vida personal que la joven ha encontrado en tierras británicas también ha sido una agradable novedad para ella.

"No volveré a vivir en Los Ángeles, ni de broma. Mis amigos me cuentan un montón cada vez que vienen a verme que no quiero ni oír. Ni siquiera sé quién se ha casado o quién está embarazada. Cuando pones la televisión allí todo son cotilleos. No he escuchado que me mencionaran en la televisión desde que llegué aquí. Eso ha sido raro para mí y también maravilloso", concluye.

Por: BangShowbiz