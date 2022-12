Lindsay Lohan quiere labrarse una carrera en el cine británico

Después de debutar hace tan solo unos días en el teatro londinense con la obra 'Speed-the-Plow', Lindsay Lohan ya tiene claro que quiere continuar su periplo en Reino Unido una vez que termine la representación de su función a finales de noviembre, por lo que se está planteando la posibilidad de participar en una película británica.

"Me encantaría hacer una película británica cuando termine mi trabajo en el teatro. Me he adaptado muy bien a Londres, así que sería genial. Depende del guion, pero estoy abierta a todo", señaló al diario Daily Mirror.

Ni siquiera los problemas a la hora de recordar parte de su diálogo en su primera noche en el West End han conseguido empañar la estancia de Lindsay en Londres. De hecho, la actriz no da ninguna importancia a las risas que tuvo que soportar de parte del público durante el estreno de la obra, ya que no terminó siendo "el desastre" que podría haber sido.

"Podría haber sido un desastre, y no lo fue para nada. Respeto que la gente tenga una opinión. Yo estoy haciéndolo lo mejor que puedo y seguiré así durante el tiempo que dure la función. Hago esto porque trabajar me hace feliz y esta es una aventura nueva para mí", declaraba la actriz al Daily Mirror tras el estreno.

La propia intérprete reconoció antes de su debut teatral su preocupación ante el desafío de recordar un texto tan denso como el de 'Speed-the-Plow', sobre todo teniendo en cuenta lo abandonada que ha tenido su faceta artística últimamente.

"Si lo piensas detenidamente, he estado haciendo otras cosas antes de meterme en esto, viajando, sobre todo. Y después vengo y cuando miro el libreto no puedo evitar pensar: 'Jo**r. No paro de hablar durante todo el segundo acto'. Sí, es muy emocionante, pero al mismo tiempo resulta aterrador, al principio me entró el pánico. Pensaba: 'Dios mío, no podré recordar toda esta mie**a'", confesaba recientemente la actriz al periódico The Telegraph.