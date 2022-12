Lindsay Lohan es demandada por 60 millones de dólares

La actriz Lindsay Lohan y su hermano Michael han sido demandados por un diseñador de páginas web que les acusa de plagiar una de sus ideas, por la que ahora les reclama 60 millones de dólares en concepto de compensación, según informa el portal TMZ.

Al parecer, la intérprete y Michael habrían aceptado trabajar con Fima Potik en un proyecto que permitiría al público explorar las prendas de los armarios de las celebridades (Spotted Friend), pero justo después de llegar a un acuerdo con él habrían robado esa idea para terminar de desarrollarla en colaboración con otro inversor, junto a quien lanzaron una aplicación llamada Vigme, que el demandante describe como "una copia calcada" a la suya.

Además de una compensación económica, Potik también solicita en su demanda el cierre inmediato de dicha aplicación.

Este nuevo traspiés legal llega en un momento poco oportuno para Lindsay, quien está tratando rehacer tanto su vida personal como profesional regresando al mundo de la interpretación en los escenarios londinenses con la obra 'Speed-the-Plow', para lo que cuenta con todo el apoyo de sus amigos.

"Hablé con ella hace un par de días porque vi una foto suya en el periódico cayéndose al salir de una discoteca. Quería comprobar si se encontraba bien, así que le pregunté que qué tal estaba. Me contestó que sencillamente se había tropezado. Lo ha pasado mal, pero es una chica muy dulce y una gran actriz. Ninguno de nosotros quiere volver a verla ir por el mal camino", aseguraba recientemente Tom Parker, guitarrista del grupo The Wanted, al periódico The Sun.

La joven actriz, quien en el pasado mantuvo una relación con el cantante Max George -compañero de Parker en la banda británica-, no acudió a una de las representaciones matinales de la obra de teatro que interpreta en Londres a principios de esta semana por encontrarse mal. Sin embargo, y pese a haber avisado de que tampoco podría actuar en la sesión de tarde, finalmente consiguió subirse al escenario para la segunda función del día.