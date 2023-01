Lily Allen quiere que se enseñe 'Introducción al divorcio' en los colegios, ¿querrá decir algo con esto?

La cantante Lily Allen ha avivado los rumores del fin de su matrimonio de más de cuatro años con Sam Cooper al decir que en las escuelas británicas se debería enseñar algo sobre el divorcio. Lily debatió sobre el tema en una intervención telefónica en la que participó en LBC Radio este miércoles.

La presentadora Shelagh Fogarty estaba mediando un debate sobre la enseñanza en los colegios cuando habló sobre la discusión de Lily con el ministro de Educación Nick Gibb en Twitter este martes, en la que le reprochaba que no hubiera clases de "habilidades para la vida real".

Publicidad

Poco después Lily decidió llamar al programa para dar su opinión recalcando que se necesitaban otras "asignaturas de vida" en los colegios.

Cuando Shelagh le preguntó cómo sería su plan de estudios perfecto, la cantante respondió: "¡Una introducción al divorcio! No sé... ¡cosas que todo el mundo necesita saber!".

Ante esto, la presentadora respondió con una pregunta: "¿Hay algo que quieras contarnos Lily?" a lo que la artista británica respondió: "Los peligros del matrimonio. Son habilidades para la vida, ¿no?".

Lily también tenía otras quejas sobre el sistema educativo ya que consideraba que en su colegio no le prepararon para ninguna de las tareas a las que ha tenido que enfrentarse en la vida adulta, como "las hipotecas y la declaración de la renta".

Publicidad

"¿Por qué no hablan sobre las hipotecas, la declaración de la renta o la seguridad social en las clases? Todo el mundo tiene que lidiar con sus finanzas en algún momento de su vida. Dejé el colegio con 15 años, nunca he sido capaz de entender la economía, se me dan fatal las matemáticas... Todo el mundo se mete en dificultades en algún momento y acaba teniendo que gastar cantidades excesivas de dinero en contables y abogados para solucionarlo", añadió.

Lily y Sam -padres de Ethel (4) y Marnie (3)- no han sido vistos juntos en público durante meses y ninguno lleva puesto su anillo de boda. Se cree además que Sam dejó la casa familiar en diciembre.

Publicidad

Después de su intervención radiofónica, Lily utilizó su cuenta de Twitter para decir a sus 5.6 millones de seguidores: "Dejo Internet".