Lily Allen le teme al día en que liberen a su acosador

En 2008 comenzó una etapa en la vida de Lily Allen , que más tarde ella misma definiría como su infierno personal, debido a un hombre llamado Alex Gray que estaba convencido de que había compuesto uno de los famosos temas de la cantante -"The Fear"- y que, por tanto, ella le debía millones de libras en concepto de derechos de autor.

Finalmente en 2016 fue declarado culpable de acoso y robo, pero solo después de hostigar a la intérprete con cartas durante años y de que una noche acabara colándose en su casa cuando la artista y sus dos hijas pequeñas se encontraban en su interior.

Tras aquel incidente la británica se mudó de domicilio y comenzó a llevar una vida de ermitaña mientras volcaba la frustración, el miedo y la impotencia que le provocaban los acontecimientos que estaban sucediendo en su vida -incluido el final de su matrimonio con Sam Cooper- en su nuevo disco: "No Shame".

"No puedo recalcar lo mucho que me afectó. Después de que se colara en mi casa, me aislé por completo de mi grupo de conocidos y de mi familia. Estaba demasiado asustada para acudir a cualquier tipo de evento público porque cualquiera podía saber que estaba allí, es lógico. Y acababa de separarme de mi marido, así que estaba muy, muy sola; sola de verdad. Estaba aterrada. Me quedé en casa durante unos dos años y medio. Salía para ir al estudio de grabación y eso era todo", relata en una entrevista al periódico The Guardian.

A lo largo de esa etapa fue cuando grabó su disco y se consolidó su relación con Dan London, que se encontraba presente la noche que Alex Gray irrumpió gritando en la habitación de Lily y fue el encargado de reducirle y expulsarle a la calle.

"Solo he vuelto a salir de nuevo desde que he empezado la promoción de "No Shame"", asegura la artista.

Pese a la estabilidad personal de la que disfruta a día de hoy con su novio y su esperado regreso a la escena musical, Lily Allen -que recibe periódicamente cartas oficiales informándole de que Alex Gray continúa encerrado- mira al futuro con inquietud, en concreto al día en que su acosador sea puesto en libertad.

"Llegará un momento en que ya no esté encerrado. Y a no ser que siga tomando su medicación, yo no estaré a salvo”.

Por: Bang Showbiz

