Lilly Wachowski, directora de 'Matrix', confirma públicamente su transexualidad

La directora Lilly Wachowski -conocida anteriormente como Andy- ha confirmado públicamente su transexualidad y su decisión de someterse a un cambio de sexo, tal y como ya hizo su hermana Lana -conocida anteriormente como Larry- hace varios años.

"Soy una mujer transexual. Y sí, he realizado mi transición. Mi familia y mis amigos ya lo saben. La mayoría de la gente del trabajo también. A todo el mundo le parece bien. Sí, gracias a mi maravillosa hermana ya han pasado por esto antes, pero sobre todo [les parece bien] porque son unas personas maravillosas. Sin el amor y el apoyo de mi mujer, mis amigos y mi familia no estaría donde estoy hoy en día", afirmó Lilly en un comunicado al periódico Windy City Times.

La cineasta -famosa por dirigir junto a su hermana las películas de la franquicia "Matrix"- ha decidido hacer pública su transexualidad después de que un periodista amenazara con revelar su verdadera identidad de género, aunque a lo largo de los últimos meses Lilly había recibido varios correos electrónicos de su agente alertándole de los rumores que circulaban sobre el tema.

""¡Nuevo cambio de sexo! Los hermanos Wachowski son ahora las hermanas Wachowski". Ese es el titular que me he pasado el último año esperando encontrarme en la prensa. Hasta ahora sentía miedo o exasperación. La "noticia" casi sale a la luz en un par de ocasiones. En cada una de esas ocasiones recibí un correo electrónico de mi agente diciendo que los periodistas habían pedido declaraciones sobre una historia del cambio de sexo de Andy Wachowski que estaban a punto de publicar. En respuesta a estas amenazas tenía preparado un comunicado que estaba compuesto de una parte de enfado, una parte de amargura y doce de gasolina. Contenía un montón de reflexiones políticas sobre los peligros de "sacar del armario" a una persona transexual y sobre las estadísticas de suicidios y de asesinatos en la comunidad transexual. Y eso por no mencionar el comentario sarcástico sobre cómo mi padre se había inyectado sangre de mantis religiosa en los hue*os antes de concebir a sus hijos para producir una estirpe de supermujeres determinadas a dominar el mundo. Vale, eso era demasiado sarcástico. Sin embargo, nada de eso llegó a suceder. Los editores de estos medios decidieron no publicar una historia que era simplemente morbosa y que podía tener además unas consecuencias fatales. Y siendo la persona optimista que soy, me alegré de poder pasar página y seguir adelante", continúa el comunicado.

Las hermanas Wachowski se han caracterizado siempre por su reticencia a lidiar con la prensa, tanto a nivel personal como profesional, por lo que Lilly ha querido esperar hasta sentirse lo suficientemente "cómoda" antes de hablar de su transición.

"Mi hermana Lana y yo siempre hemos evitado a la prensa. Hablar de mi arte me resulta frustrantemente tedioso y hablar de mí misma me resulta mortificante. Sabía que en algún momento iba a tener que hacer esto público. Cuando estás viviendo abiertamente como una persona transexual... resulta bastante difícil esconderlo. Únicamente quería, necesitaba, algo de tiempo para ordenar mis ideas, para sentirme cómoda".

Por: Bang Showbiz

