Lil Wayne intentó suicidarse a los 12 años

Hasta ahora la versión oficial tras la cicatriz que el rapero Lil Wayne luce en el pecho era que, con 12 años, se había disparado por accidente en el pecho mientras jugaba con una pistola que había encontrado en casa de su madre. La bala, según ha asegurado en ocasiones anteriores, pasó a pocos centímetros de su corazón y solo sobrevivió porque un policía consiguió llevarle a tiempo al hospital.

Sin embargo, en su nuevo disco 'Tha Carter V' ofrece un relato diferente de lo ocurrido: en aquella época su madre le había dicho que no le permitiría seguir rapeando y, en un momento de desesperación, él intentó quitarse la vida. En un principio no estaba previsto que contara esa historia en el álbum, pero según ha confesado él mismo en una nueva entrevista a Billboard, este verano decidió añadir esos versos a raíz de los suicidios de la diseñadora Kate Spade y del famoso chef Anthony Bourdain.

"Un día me dijo que estaba listo para sincerarse al respecto. Como adulto, llega un momento en que alcanzas un nivel de madurez y seguridad que te lleva a decidir: 'Quiero hablar de ello porque sé que hay mucha gente ahí fuera que puede estar pasando por eso mismo'", ha explicado Mack Maine, su amigo y colaborador habitual, en declaraciones al portal especializado.

Aunque esta ha sido la primera ocasión en que Wayne ha hablado de una forma tan abierta y sincera acerca de aquel duro momento, en algunas de sus canciones ya había dado a entender que no había sido un disparo accidental. En el tema 'London Roads' de su disco 'Free Weezy' de 2015 se dirigía a su madre para decirle: "Señora Cita, recuerdo abrir el cajón donde guardabas la pistola / Ponérmela en el pecho y no acertarle a mi corazón por apenas unos centímetros" y en 'Mad', su colaboración de 2016 con Solange, añadía: "Y cuando intenté suicidarme, no morí / Recuerdo lo mucho que me enfadé ese día / Debes aprender a pasar página antes de que sea demasiado tarde".

Lil Wayne fue ingresado de urgencia tras sufrir varias convulsiones.

