Liam Payne y Louis Tomlinson ganan más que los otros miembros de One Direction

Aunque en los últimos meses no ha dejado de especularse con los enormes beneficios que One Direction habría acumulado en sus cuatro años de carrera profesional -la banda tendría un valor estimado de más de 100 millones de euros-, hasta ahora nadie se había preguntado quién de los cinco vocalistas es el mejor recompensado en términos de salario: una cuestión que ya podría tener respuesta.

"Liam Payne y Louis Tomlinson son quienes escriben la mayor parte del material de One Direction y, por eso, tienen un beneficio mayor que se deriva de ese trabajo adicional", asegura el diario británico The Sun antes de entrevistar a Liam Payne sobre su labor como compositor de los últimos éxitos del quinteto británico.

"La verdad es que Liam y yo formamos un buen equipo a la hora de escribir, y por eso es nuestra principal labor por el momento. Hemos aprendido rápido y llevamos ya un tiempo dejando que nuestra creatividad fluya sin ningún tipo de restricciones", explicó Liam Payne al mismo medio sin entrar a valorar el reparto de ingresos.

El joven cantante británico también está convencido de que su nueva etapa como compositor le asegurará la "longevidad" y el "prestigio" de los que carecen otros ídolos juveniles que acaban enterrados por la fama, unos objetivos de futuro que dejan entrever que algún día podría caminar en solitario por el azaroso mundo de la música.

"Me encanta trabajar en el estudio y, de hecho, puedo decir que estoy empezando a disfrutar más del proceso creativo que de la propia puesta en escena. No sé, creo que aprender a escribir es la mejor manera de hacer que tu carrera tenga continuidad más allá de la popularidad del momento. Espero que me aporte longevidad y prestigio con el paso de los años", apuntó en la misma entrevista.

