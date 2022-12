Liam Payne tiene los 'mejores abdominales' de One Direction

Aunque siempre se ha destacado como el más tímido del popular quinteto juvenil, el guapo Liam Payne no ha podido evitar que sus compañeros de One Direction hayan decidido airear algunos de sus secretos más íntimos en público, como el hecho de que no tiene reparos en pasar interminables horas en el gimnasio para asegurarse de que sus abdominales sean sin duda "los mejores" de todo el grupo.



"Liam tiene unos abdominales alucinantes y son los mejores, eso hay que reconocerlo. A este chico no le cuesta nada machacarse en el gimnasio y trabajar al máximo para cultivar su cuerpo. Nos tiene a todos impresionados", reveló su compañero Niall Horan en la edición de diciembre de la revista juvenil Seventeen.



Además de hacer pública su obsesión por la actividad física, sus indiscretos amigos aseguran que Liam tiene la costumbre de calentar sus cuerdas vocales en la ducha y haciendo gala de sus dotes como cantante a un volumen excesivo, lo que suele irritar al resto de integrantes de la banda cuando quieren disfrutar de un momento de tranquilidad.



"A todos nos gusta entrenar las cuerdas vocales cuando estamos en la ducha, pero lo de Liam es demasiado. Canta tan alto, que nos es imposible dormir o desconectar por un momento de las obligaciones de la gira ", apuntó Harry Styles haciendo referencia a la última gira mundial en la que se embarcó el grupo, el exitoso 'Take Me Home World Tour'.



Una vez abierta la caja de pandora, al propio Liam ya no le importa compartir públicamente que, entre sus hábitos de higiene personal, cobra una especial importancia la limpieza intensiva de su boca y el cuidado de su aliento.



"La pasta de dientes es esencial para mí, sobre todo cuando estamos de gira y tenemos que cantar todas las noches apuntando a las caras de los otros . Es ahí donde un buen dentífrico marca toda la diferencia", bromeó en la misma publicación.



Fuente: Bang Showbiz

