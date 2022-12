Liam Payne se mete a pastelero

El cantante de One Direction Liam Payne y su novia, Sophia Smith, disfrutaron de una dulce tarde en Nueva Jersey (Estados Unidos) aprendiendo técnicas de repostería en Carlo's, la pastelería que regenta el popular repostero de la televisión norteamericana Buddy Valastro, quien conduce el programa 'Cake Boss', del que Liam es un gran fan.

"No nos lo esperábamos. Liam tuiteó a Buddy y también llamó a la pastelería [Carlo's]. Pasaron una tarde divertida. No pudieron conocer a Buddy porque estaba de viaje, pero sí a sus hermanas",señaló un empleado de Carlo's a E! News.

Publicidad

Una de las actividades que la pareja llevó a cabo en el popular establecimiento fue tomar una clase, solo para ellos dos, de decoración de pasteles, en la que Liam aprendió a espolvorear azúcar glasé sobre una tarta e incluso se atrevió a atender a los clientes de la tienda, mientras Sophia practicaba cocinando magdalenas de colores.

"Se puso una camiseta de la tienda y se puso detrás del mostrador para ayudarnos con algunos clientes. Se hizo fotos con sus fans y firmó algunos autógrafos. Todos lo pasamos muy bien y nos encantó tenerlo en la pastelería", añadió.

Tras la agradable tarde el cantante no dudó en cambiar su nombre en Twitter por el de 'Liam Payne the baker' (Liam Payne el pastelero) e incluso la información de su perfil: "Soy repostero, me gusta la repostería".

El popular cantante también aprovechó para agradecer a los empleados de la pastelería la agradable tarde que tanto él como su novia habían pasado.

Publicidad

"Muchas gracias por este día tan divertido y gracias por todos los dulces", escribió en Twitter.