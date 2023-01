Liam Payne recuerda 'cada segundo' del nacimiento de su hijo Bear

Ha pasado ya más de un año desde que los cantantes Liam Payne y Cheryl Tweedy, quienes poco antes habían iniciado una sorprendente relación sentimental por la que no muchos apostaban dados los 10 años de diferencia que les separan, dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo juntos, el pequeño Bear. Evidentemente, semejante acontecimiento no solo les sirvió para acallar definitivamente a todos aquellos escépticos que no creían en su historia de amor, sino también para iniciar un ilusionante proyecto en común del que, ahora, el ex One Direction no ha dudado en pronunciarse con emoción.

"Ser testigo del nacimiento de tu hijo es el momento de mayor orgullo que he tenido en la vida, aunque al mismo tiempo te invade un cúmulo de sensaciones contradictorias. Fue todo una locura y ocurrió muy rápido, pero recuerdo cada segundo de ello como si fuera ayer. Hay otras cosas de las que tengo un recuerdo algo vago, pero lo más importante lo recuerdo con nitidez", ha confesado al portal de noticias Pop Buzz.

Un año después de su llegada al mundo, el pequeño Bear ha crecido notablemente y, según su famoso padre, hasta le cuesta mantenerse en pie debido a sus grandes dimensiones, algo comprensible dado el rápido desarrollo físico de los bebés pero que, por otro lado, ha provocado que el guapo intérprete haya sucumbido de alguna forma al poder de la nostalgia.

"La verdad es que está enorme... ¿Qué ha sido de mi bebé? No sé si le estamos alimentando con algo poco apropiado para su edad, no sé qué ha estado haciendo Cheryl para que nos haya salido así. Ahora mismo casi no puede andar porque es demasiado grande y le cuesta mantener el equilibrio, y se nota que está algo frustrado. Todavía recuerdo cuando estaba en la sala de espera del hospital y me lo trajeron para que pudiera sostenerlo por primera vez...", ha apuntado en la misma conversación.

