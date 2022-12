Liam Payne quiere ser el nuevo David Beckham

El atractivo Liam Payne -vocalista de One Direction- fue la semana pasada uno de los invitados más destacados en la presentación de la nueva línea de ropa interior de David Beckham, ya que además de hacer gala de su gran carisma entre las invitadas femeninas, demostró que comparte una estrecha amistad y un parecido físico con el icónico futbolista que, como él mismo admite, le hace sentir muy halagado.

"La gente no para de decir que cada día me parezco más a David Beckham, y creo que nadie antes me había dedicado palabras tan halagadoras. Lo único que puedo decir es que tengo un camino muy largo por delante si quiero emular su trayectoria y su éxito, lo que me resultaría un reto enorme. La verdad es que siempre he admirado a Beckham y le tengo como uno de mis grandes referentes, pero nadie puede igualarle", se sinceró el joven intérprete al diario The Sun.

El único aspecto negativo de guardar ciertas similitudes con el atractivo deportista tiene que ver con los rumores que han empezado a circular sobre la supuesta "obsesión" que Liam habría desarrollado en este sentido, ya que algunos internautas están convencidos de que el guapo artista se ha propuesto "copiar" cada uno de los elementos estéticos que han hecho de Beckham todo un fenómeno de masas.

"Lo único que me da miedo es que mis fans empiecen a pensar que voy por ahí acosando a Beckham, o comprándome la misma ropa que él para que la gente nos confunda. Mi intención no es copiarle ni convertirme en su doble, simplemente le admiro mucho como profesional y siempre ha sido uno de mis grandes ejemplos a seguir. He leído en las redes sociales que supuestamente me he 'obsesionado' con él, pero eso no es cierto", aclaró el cantante de 21 años, antes de confesar que, sin embargo, no le importaría acabar trabajando como su doble.

"Si la aventura de One Direction se acaba antes de tiempo, siempre puedo conseguir un trabajo como doble de David Beckham. Ya tengo el futuro asegurado", bromeó.