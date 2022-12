Liam Payne quedó 'sorprendido' cuando supo que Louis Tomlinson iba a ser padre

El One Direction Liam Payne ha confesado que la noticia de que Louis Tomlinson iba a ser padre junto a la estilista Briana Jungwirth le pilló totalmente por sorpresa, pero del mismo modo ha podido ver que su compañero está encantado y tomándose su próxima paternidad "muy en serio".

"Me quedé un poco sorprendido pero él lo ha tomado muy bien. Está emocionado con todo lo que está pasando en estos momentos y creo que esas cosas a veces ocurren. Se lo está tomando muy en serio", aseguró Liam en Magic Radio.

Sobre Briana, Liam también tiene muy buena opinión: "Es una chica muy amable. Encantadora".

El cantante de One Direction habló así mismo de la marcha de Zayn Malik al no encontrarse a gusto.

"No he hablado con él recientemente, está por ahí trabajando en sus cosas y tomándose su tiempo. Es difícil dejar la banda pero su corazón no estaba ahí y tienes que hacer lo que el corazón te pide y decirte a ti mismo que no puedes hacer eso más y que prefieres hacer otra cosa. Y eso está bien", explicó, al tiempo que aseguraba que estaba expectante del trabajo discográfico que Zayn sacará junto a RCA Records, con quien recientemente firmó contrato.

"Estoy deseando escuchar algo suyo. Trabajé mucho con él en el estudio cuando estaba en la banda. Nos quedábamos hasta tarde haciendo rap, era muy interesante porque me gusta producir sonidos rap y esas cosas. Tiene una gran voz y tiene mucho talento y le deseamos toda la suerte del mundo".