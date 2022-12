Liam Payne posa con Sophia Smith

La expectación que ha generado la posible reconciliación entre el cantante Liam Payne (One Direction) y la atractiva Sophia Smith no solo sirvió al cantante para tratar de desviar la atención del polémico vídeo que ha vinculado a su banda con el consumo de marihuana, sino también para que los fotógrafos no se cebaran con la cómoda pero desafortunada imagen que le proporcionaban sus pantalones de chándal y una camiseta negra excesivamente holgada, que no le ayudaba precisamente a lucir musculatura durante su estancia en Mánchester.