Liam Payne niega ser homofóbico después de sus comentarios excluyentes

El componente de One Direction, Liam Payne, ha respondido a quienes le han criticado por realizar un comentario en el que no reconocía las relaciones entre personas del mismo sexo durante uno de los conciertos recientes de la banda, restándole importancia a sus palabras y asegurando que no es homófobo.

"Pensar que hoy en día todavía hay algunas personas que se toman las cosas de forma tan literal. No voy a comentar nada más sobre el tema, pero sabes que estaba generalizando. No soy homófobo, es algo ridículo, y no estoy aquí para ofender a la gente así que toménlo como quieran. Es muy frustrante intentar con todas tus fuerzas hacer feliz a la gente en un concierto, pensar en todas las notas, intentar cantar más alto o un poco más suave y ver que al final la gente se centra solo en un comentario sin importancia sobre una canción que me encanta. Mier** de final para un buen día", publicó el cantante en su Twitter tras la avalancha de críticas que le llovieron en la red.

Además, Liam ha mostrado su indignación ante los insultos que ha recibido estos días al considerarlos innecesarios e injustos.

"Esto es una locura, cuanto más leo más pienso: '¿Qué c**o os pasa, es que nunca has dicho algo de forma incorrecta?'. Estoy seguro de que a todos les ha pasado. Lo siento por aquellos a los que haya ofendido, pero no hay necesidad de llamarme algunas de las cosas que se han dicho de mí. Solo estoy aquí para hacer sonreír a la gente, yo lo considero mi puesto de trabajo", añadió en mensajes posteriores.

De esta forma Liam ha querido zanjar la polémica generada por la forma en la que se dirigió únicamente a las parejas heterosexuales al hablar sobre la búsqueda del amor verdadero.

"Esta es mi canción favorita del último disco y trata sobre intentar buscar a esa mujer número uno en tu vida, aunque muchos de ustedes no se sentiran identificados porque la mayoría son chicas. Excepto los chicos, ustedes saben de qué estoy hablando", dijo el artista durante el concierto, según informa Just Jared.

