Liam Payne habría sido 'bombero' de no haber triunfado en la música Liam Payne habría sido 'bombero' de no haber triunfado en la música Aunque ahora disfruta de las mieles de los incontables éxitos musicales que ha venido cosechando tanto con la banda One Direction como con su recién estrenada carrera en solitario, sin olvidar la estabilidad personal de la que goza junto a su pareja Cheryl Tweedy y su hijo Bear (1), lo cierto es que el cantante Liam Payne podría haber seguido un camino profesional muy distinto si no hubiera sido uno de los agraciados en participar en la edición británica del programa 'Factor X'. Tanto es así, que el propio intérprete ha confesado que durante su adolescencia se veía a sí mismo en un futuro apagando fuegos y salvando gatitos encaramándose a los árboles, ya que su objetivo pasaba por entrenar duro para terminar destacándose como un valiente bombero. Esa no fue, sin embargo, la única sorpresa que le dejó su reciente aparición en el programa de la afamada Ellen DeGeneres, donde también habló de sus referentes artísticos y de las colaboraciones con las que sueña de cara a los próximos años. Publicidad Liam Payne revela polémicos detalles sobre su trabajo en One Direction En este apartado, el vocalista británico no dudó en poner de manifiesto su admiración por el cantante Justin Timberlake y, de hecho, aseguró que le hubiera encantado formar parte -si hubiera contado con la edad apropiada- de la banda que el estadounidense lideraba a finales de los 90, NSYNC. Asimismo, Liam reveló que le encantaría poder compartir escenario algún día nada menos que con el rapero Jay Z. En lo referente al plano estrictamente culinario, Liam Payne dejó patente su pasión por la pizza, pero también los problemas que experimentaría su peso si sus allegados le permitieran comer tanto como le apeteciera y en el momento en el que se le antojara. "Creo que la pizza es algo de lo que nunca me cansaría, es demasiado deliciosa", ha aseverado en la llamada ronda relámpago de preguntas y respuestas a la que la veterana presentadora somete a todos los invitados de su 'talk show'. Publicidad Por: Bang Showbiz