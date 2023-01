Liam Payne es dueño del coche volador de 'Harry Potter y la cámara secreta'

La afición del cantante Liam Payne por la saga de Harry Potter llega a tal extremo que no se conforma con haber celebrado su cumpleaños este agosto con una fiesta inspirada en Hogwarts sino que también es propietario del Ford Anglia 105E de la película 'Harry Potter y la cámara secreta' (2002), vehículo por el que habría pagado seis cifras.

"Compré el coche de Harry Potter y lo puse en mi jardín. ¿Recuerdas el coche azul, el coche volador? Lo compré porque soy un poco friki", confesó a BBC Radio 1.

Publicidad

El artista sigue la estela del mago inglés y ya es miembro de la misma casa que Harry Potter, Gryffindor, después de pasar un examen online.

"Hice el examen en la web. Mi amigo consiguió Hufflepuff y yo conseguí Gryffindor. Estaba muy molesto", añadió.

Pero Liam no es el único de los miembros de One Direction fascinado por Harry Potter ya que su compañero Niall Horan ya había dejado constancia en Twitter de su admiración por la saga después de hacer un recorrido por los escenarios donde se habían rodado las películas.

"No voy a mentir, me he obsesionado con Harry Potter, ¡he visto cinco películas en tres días desde que hice el tour por los estudios!", publicó en su cuenta en julio del año pasado.