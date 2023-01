Liam Payne, de One Direction, lanzará su primer sencillo en solitario en el mes de mayo

Aunque su debut en la paternidad ha retrasado sin duda sus planes, el componente de One Direction Liam Payne lanzará su primer sencillo en solitario el próximo mes de mayo, según confirma una fuente al periódico New York Post, convirtiéndose así en el último componente de la banda que debuta como solista después de que tanto Harry Styles como Louis Tomlinson y Niall Horan probaran ya suerte por separado.

De confirmarse la noticia, la primera mitad del año 2017 se convertirá en uno de los momentos más importantes en los 23 años de vida del joven, marcado por su regreso a la industria musical por todo lo alto y el feliz momento que vive a nivel personal junto a su pequeño y su pareja, a quien no puede más que admirar por la facilidad con la que se ha acostumbrado a su nuevo rol familiar.

"Mis amigos más cercanos y mi familia saben que no es habitual que yo me quede sin palabras... Estoy muy feliz de darle la bienvenida al mundo a nuestro bebés, es un momento que jamás olvidaré, en toda mi vida, y desde luego será siempre uno de mis recuerdos favoritos. Estoy maravillado ante la madre tan increíble que tiene mi pequeño y cómo ha llevado ella todo este proceso: ha hecho todos mis sueños realidad. Aún no hemos decidido su nombre, pero ya ha robado el corazón de todo el mundo, incluido el mío. Me siento muy afortunado", aseguraba el cantante a través de sus redes sociales hace unas semanas, con motivo de la celebración del día de la madre en Reino Unido.