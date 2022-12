Liam Payne, cantante de One Direction, posa desnudo en Instagram

Aunque es uno de los integrantes de One Direction que menos veces se ha visto salpicado por la polémica, esta vez Liam Payne se ha encargado personalmente de eclipsar al resto de sus compañeros publicando en su perfil de Instagram una fotografía en la que posa completamente desnudo.

Pese a que tan llamativo gesto podría revelar un punto de exhibicionismo en el normalmente discreto carácter del cantante, lo cierto es que la fotografía tenía simplemente la intención de conmemorar el cuarto aniversario del nacimiento de One Direction, una efeméride que ha llevado al artista a deleitar a sus millones de fans sacando a relucir, literalmente, todos sus encantos .

Con el mar de fondo, la única compañía del yate donde disfruta de sus vacaciones y un pixelado lo suficientemente preciso para tapar sus partes más íntimas, la instantánea ha sido justificada por el propio vocalista con la ausencia de una pantaloneta de baño que pudiera mantener ocultas la zonas más sensibles de su anatomía.

"'¡Maldita sea! ¡Esa era mi última pantaloneta de baño!", escribió el miembro de One Direction en el comentario que acompaña a la imagen.

Así de divertidas parecen estar siendo las vacaciones de Liam Payne en una localización en alta mar desconocida por el momento y sin la compañía de sus carismáticos compañeros, con quienes acaba de finalizar el tramo europeo de su gira mundial "Where We Are" y con los que cruzará el Atlántico para iniciar su etapa de conciertos en Canadá y Estados Unidos dentro de un mes.