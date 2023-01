Liam Neeson encuentra el amor tras siete años de la muerte de su esposa

El actor Liam Neeson (63) ha vuelto a encontrar el amor siete años después de la muerte de su mujer, Natasha Richardson, aunque por el momento no está preparado para desvelar la identidad de la misteriosa afortunada que ha conseguido robarle el corazón.

"Le haría sentirse avergonzada si dijera su nombre, es increíblemente famosa. Intentaré esforzarme al máximo por ella. Es increíble lo lejos que te puede llevar un ramo de flores recién cogidas en la vida de una mujer, por lo que he descubierto yo mismo", explicó el intérprete al independent.ie.

A pesar de que ha conseguido rehacer su vida sentimental, el dolor por la pérdida de su mujer sigue muy presente en el día a día de la estrella de cine.

"Por supuesto que la pena sigue todavía ahí. Intentas hacerlo lo mejor que puedes. Conservo un montón de notas, tarjetas que la gente escribió después de su muerte. Todavía las conservo y tienen mucho significado para mí. Son conmovedoras. En tu corazón sabes que hay gente ahí fuera que se preocupa por ti. Eso significa mucho para mí", añadió.

Para Liam, la muerte de Natasha en un accidente de esquí a los 45 años sigue pareciendo algo irreal.

"Te golpea, es como una ola. Tienes un profundo sentimiento de inestabilidad... La tierra deja de ser estable y con el tiempo [esa sensación] desaparece y se vuelve algo menos frecuente, pero en ocasiones todavía te golpea. Su muerte nunca me pareció real. Todavía no me lo parece. Hay ocasiones en las que, cuando oigo que se abre la puerta en mi casa de Nueva York, todavía pienso que será ella; eso me sucedía sobre todo durante los primeros años", explicaba en el programa 'My Favorite Song with John Benjamin Hickey' de la emisora SiriusXM.

