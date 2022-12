Liam Gallagher reparte dinero entre los más necesitados tras una noche de fiesta

El excantante de Oasis Liam Gallagher (42) sacó a relucir su lado más solidario tras una noche de fiesta con su novia Debbie Gwyther (31), cuando se detuvo a charlar con tres sin techo a las 6 de la mañana en el londinense barrio de Hampstead, a los que dio algo de dinero antes de seguir su camino.

"Liam estaba de muy buen humor, estuvo de fiesta toda la noche. Le dio a tres mendigos 150 dólares (125 euros) a cada uno, y les dijo que lo hacía encantado", declaró una fuente al periódico Daily Star.

Además, Liam prometió regresar con algunas cervezas y ropa limpia, como parte de su ritual anual de caridad.

"Liam explicó que siempre recopila artículos cuando llega la Navidad para dárselos a la gente que vive en la calle", añadió.

El generoso gesto de Liam se ha producido tras conocerse la noticia de que el cantante estaba teniendo dificultades a la hora de "conseguir fondos" para la pensión alimenticia de su hija Gemma (18 meses) -fruto de una relación esporádica que mantuvo con la periodista estadounidense Liza Ghorbani durante la época en que aún estaba casado con Nicole Appleton- debido a los problemas que está teniendo para finalizar su divorcio en Inglaterra.

A quien sin duda no habrán sorprendido los problemas financieros del músico habrá sido a su hermano Noel, que en el pasado ha criticado abiertamente la falta de organización y la irresponsabilidad de Liam.

"Como todos sabemos, no puedes planificar ni 20 segundos de tu vida con él, ya que puede echar lo que sea por tierra en cualquier momento. He estado en conciertos donde ha dicho: 'No voy a cantar ninguna de estas mie**as'. Y habíamos estado ensayando durante cuatro meses. Está loco", aseguraba recientemente Noel al periódico The Sun.