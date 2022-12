Leonardo DiCaprio y Rihanna mantienen una relación 'sin ataduras'

El actor Leonardo DiCaprio ha aprovechado su regreso al mundo de la soltería tras poner punto final a su relación con la modelo Toni Garrn el año pasado para iniciar un apasionado romance con la cantante Rihanna basado en la premisa de divertirse juntos sin establecer ningún tipo de "atadura".

"Están liados. Después de su ruptura, Leo empezó a mandarle mensajes a Rihanna otra vez. Decidieron divertirse juntos. Es un hombre libre otra vez. Así que ha vuelto al terreno de juego. Ninguno de los dos está buscando algo más que no sea pasárselo bien. A Leo le gusta Rihanna y ambos están disfrutando del momento. Existe una especie de acuerdo para que no haya ataduras", explicó una fuente a US Weekly.

DiCaprio y Rihanna se dejaron ver juntos por primera vez en público en una fiesta de Los Ángeles en mayo de 2009 y también se les pudo ver flirteando en el festival Coachella de California en 2011.

"Se han quedado en la misma habitación muchas veces. Leo incluso tiene una casa para ese tipo de encuentros. Rihanna es muy sexy y tienen una conexión muy buena. Es una de esas chicas que saben mantenerte en vilo, inteligente y un poco impredecible", añadió.

La última aparición pública de la pareja se produjo el pasado 14 de enero en el hotel Sunset Marquis de West Hollywood, donde estuvieron manteniendo una animada conversación durante más de dos horas.

Por: BangShowbiz