Leonardo DiCaprio es uno de los solteros más codiciados de Hollywood

El actor Leonardo DiCaprio (39 años) siempre se ha destacado como uno de los solteros más codiciados de Hollywood, con un historial amoroso en el que aparecen intensos pero breves idilios con modelos de la talla de Gisele Bündchen y Bar Refaeli, pero ahora que mantiene una estable relación con la joven maniquí Toni Garrn (21), el intérprete se atreve a hablar por primera vez de la posibilidad de verle algún día cruzando el altar.

Pese a que no descarta convertirse en un hombre casado cuando la ocasión así lo requiera, por el momento el astro del cine admite que el matrimonio no es una prioridad para él y que, en estos tiempos, solo le interesa disfrutar al máximo de la compañía de su pareja.

Publicidad

"La verdad es que pasará cuando tenga que pasar [el matrimonio], no tenemos por qué forzar una situación de ese tipo si no estamos preparados. Como siempre he hecho, voy a dejar que el curso de nuestra relación fluya de forma natural y el futuro dirá lo que hay que hacer. Cuando crea que ha llegado el momento perfecto, me animaré a ello", reveló Leonardo DiCaprio (39 años) en el programa 'This Morning', del canal estadounidense CBS.

Pese a que mantiene una diferencia de casi 20 años con la mujer que ocupa actualmente su corazón, el popular actor insiste en que se encuentra fenomenal en relación a su vida sentimental y en que la fama no es un factor que influya lo más mínimo en su vínculo amoroso.

"Me encuentro muy bien en todos los sentidos. Estamos muy bien y mantenemos un vínculo muy estrecho y lleno de complicidad. Somos personas normales", apuntó DiCaprio en el mismo espacio televisivo.

Aunque las nominaciones que viene acumulando por su papel en 'El lobo de Wall Street' le han llevado a estar presente en todo tipo de exclusivas fiestas, su carácter tranquilo y su escaso interés en la diversión nocturna aseguran que Leonardo DiCaprio nunca se vea tentado por una vida de excesos.

Publicidad

"Nunca he tenido el deseo de dejarme llevar por ese tipo de vida, la verdad, porque crecí en un barrio humilde de California y, desde pequeño, he visto las consecuencias que tiene sufrir ciertas adicciones. Ese tipo de vida no es para mí", revelaba a la revista GQ.

Bang Showbiz

Publicidad