Leonardo DiCaprio afirma que sigue soltero y no tiene planes de casarse

Aunque el actor Leonardo DiCaprio es conocido por ser todo un conquistador -Kelly Rohrbach, Toni Garrn, Gisele Bundchen y Bar Refaeli son algunas de sus bellísimas exparejas- actualmente se encuentra muy a gusto disfrutando de su condición de soltero.

"Me muestro muy reticente a hablar acerca de cualquier tema personal. Tengo una familia maravillosa y amigos con los que disfruto de la vida, y diría que soy muy feliz. Respecto a lo demás, todo llegará cuando sea el momento adecuado. No hay manera de planear estas cosas [del matrimonio]", declara el actor a la revista HELLO!

Publicidad

El intérprete de 41 años sabe lo afortunado que es, por lo que quiere centrarse en mejorar el mundo que le rodea antes que en quejarse de cualquier aspecto de su vida.

"Hay muchas cosas que desearía para el mundo porque hay cosas que me encantaría que pasaran en este planeta y no están pasando. A nivel personal no estoy aquí para quejarme de nada porque he sido tan afortunado en mi vida que si me escuchase desear esto o lo otro sería bastante repugnante", añade.

Por: Bang Showbiz