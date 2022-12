Lena Headey está embarazada de su segundo hijo

La actriz Lena Headey -famosa por interpretar a la despiadada reina Cersei Lannister en la serie 'Juego de tronos'- dará la bienvenida a su segundo hijo el próximo verano, tal y como ella misma ha confirmado a través de un comunicado en el que ha solicitado a los medios que respeten su intimidad a lo largo del embarazo.

"Me siento feliz de poder confirmar que tendré mi segundo hijo este verano. Solo espero que este anuncio me ayude a recuperar parte de la privacidad que he perdido recientemente por culpa de fotógrafos entrometidos, y les pido que por favor respeten mi privacidad y me dejen disfrutar de este momento", declaró la intérprete de 41 años a través de un comunicado dirigido a la revista PEOPLE.

Lena -madre de Wylie (4) junto a su exmarido Peter Loughran, de quien se separó en 2013 tras seis años y medio de matrimonio- siempre se ha caracterizado por mantener una política muy estricta en lo tocante a su vida personal y sentimental.

En el pasado, la actriz mantuvo una relación de nueve años con Jason Flemyng -a quien conoció mientras ambos rodaban la cinta 'El libro de la selva' en 1994-, cuyo nombre lleva tatuado en tailandés. Además, también estuvo comprometida con el actor Johnny Cicco.

Por el momento se desconoce cómo afectará el embarazo de la intérprete al rodaje de 'Juego de Tronos', cuya quinta temporada se estrenará el próximo 12 de abril en la cadena HBO.