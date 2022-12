Lena Dunham sucumbe a los cánones estéticos de Hollywood

Pese a haber hecho de la abolición de los estereotipos femeninos poco realistas su cruzada personal, Lena Dunham parece haber terminado por sucumbir ella misma a los dictados de belleza de la industria cinematográfica, ya que últimamente ha estado estudiando las técnicas de maquillaje de Annamarie Tendler para no volver a parecer un "monstruo" en la promoción de su libro 'Not That Kind of Girl'.

"Estoy tomándomelo en serio. No quiero darle más carnaza a nadie, no volveré a parecer un monstruo frente a las cámaras", afirmó al portal WWD.

Pero la polifacética actriz no solo ha comenzado a interesarse por las técnicas de maquillaje, sino que también ha decidido ponerse en manos de Sophia Amoruso, directora ejecutiva de la marca de ropa Nasty Gal, para lucir las prendas más apropiadas para su figura en cada una de sus apariciones públicas.

"Ambas viajamos mucho y nos escribimos bastante, pero no tenemos la oportunidad de salir mucho. Así que cuando quedamos solemos acabar teniendo una especie de reunión para probarme ropa al mismo tiempo que comemos algo rápido", confesó la creadora de la exitosa serie 'Girls'.

Una de las lecciones que más rápido ha aprendido Lena ha sido la de dejarse guiar por los expertos para que le aconsejen cómo combinar su prenda favorita, una camiseta con el mensaje 'I Like It In My Ear'.

"Es ingeniosa pero refinada. Conjuntada con una falda plisada de cuero negro suaviza la camiseta. Conociéndome, me la habría puesto con vaqueros rotos, pero Sophia me ha dado bastante clase", confesó.