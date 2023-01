Lena Dunham se vuelve más 'pudorosa' con el paso de los años

La actriz Lena Dunham ya no se siente tan cómoda como antes quitándose la ropa frente a las cámaras de su serie 'Girls', algo que ella atribuye al paso de los años.

"Cuando empezamos la serie yo no tenía pareja, nadie sabía quién era, vivía por y para el trabajo. Así que cuando me desnudaba frente a las cámaras, lo consideraba una extensión de mi trabajo. No se me ocurrió pensar que en la primera temporada los críticos y el público de Internet lo verían. Ahora, para bien o para mal, cuando me quito la ropa ya puedo escuchar la reacción que provocará. Para mí, una de las consecuencias de hacerme mayor ha sido sentirme más pudorosa", explicó Lena a Refinery29.

Sin embargo, Lena continuará protagonizando escenas de desnudos en la ficción televisiva tanto en la quinta temporada -que se estrenará el próximo 21 de febrero- como en la sexta y última, porque considera que es un aspecto clave para reflejar la personalidad de su personaje.

"Desgraciadamente Hannah Horvath no permite no hacer algo así. Pero espero poder reprimir parte de su vena nudista en la última temporada".