Lena Dunham fue hospitalizada tras seguir una dieta extrema

La actriz Lena Dunham tuvo que ser hospitalizada antes del comienzo de la primera temporada de su exitosa serie 'Girls', que protagoniza y dirige, a causa de una dieta extrema a la que recurrió como medida desesperada para perder peso, un episodio que ha decidido desvelar en su libro 'Not That Kind of Girl'.

"Me obligué a reajustar mi cuerpo, pero ni siquiera pude lograrlo. Acabé hospitalizada por beber demasiado té laxante y no cuidarme. Tenía unos dolores de estómago horribles. Una vez en el hospital, descubrieron que era porque había estado bebiendo demasiado té laxante y café, fumando cigarrillos y comiendo comida rara a deshoras. Estaba hecha un desastre", reveló a la revista People.

La extraña rutina alimenticia de Lena terminó por convertirse en una verdadera obsesión que ni siquiera era capaz de admitir en público.

"Me resultaba muy complicado hablar de mi rutina de comidas en público. Gran parte de mi vida y de mi trabajo se ha basado en no sucumbir a esas presiones, así que era un poco doloroso admitir: 'Hubo una etapa en que esos estereotipos dominaban cada aspecto de mi vida'", confesó.

Sin embargo, Lena se muestra contenta con la figura que luce ahora y no tiene problemas en admitir que pudo superar sus desórdenes alimenticios con un gran cambio de actitud hacia la comida, en parte gracias a su "increíblemente comprensivo" novio, Jack Antonoff guitarrista de la banda Fun".

"Me siento genial con mi talla. Sé cómo es cuando la gente hace 'mmm', ¡porque yo también lo hago! Solía sucederme que cuando estaba en una habitación con mujeres delgadas pensaba '¿qué hay de malo en mí?' Ahora simplemente me siento especial", aseguró.