Leah Remini encontró difícil dejar la Iglesia de la Cienciología

Aunque la actriz Leah Remini recuerda lo difícil que era ser tratada como un "ser espiritual" más que como una niña por la Iglesia de la Cienciología, le entristeció mucho dejar atrás todo lo que había conocido hasta ese momento.

"Tu ego se infla en exceso porque los cienciólogos ven a los niños como seres espirituales, no te tratan como a un niño. La decisión de marcharte supone dejar atrás todo lo que has conocido y todo en lo que has trabajado toda tu vida. La gente tiene que entender que eso ha sido toda mi vida. Quiero hacerles entender cómo funciona", contó la intérprete de 45 años en el programa 20/20 de la cadena de televisión ABC.

Publicidad

Leah ya había contado que había decidido dejar la iglesia por el bien de su hija Sofía (11) puesto que no quería que la religión se convirtiese en su prioridad.

"Decidí que no quería criar a mi hija en la iglesia debido a lo que yo había experimentado y visto, la iglesia se convierte en tu todo... tu madre, tu padre, tu todo", dijo en su reality show 'Leah Remini: It's All Relative'.

La artista ha utilizado esta experiencia para escribir su autobiografía, 'Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology', que se publicará el 3 de noviembre, donde promete hablar de su "extraordinario viaje a través de la libertad emocional y espiritual, tanto para ella como para su familia".

Por: Bang Showbiz