Lea Michele vomitó mientras cantaba 'Let It Go' en 'Glee'

La cantante Lea Michele acabó vomitando sobre el escenario mientras cantaba el tema 'Let It Go' -parte de la banda sonora de la película 'Frozen'- en el set de rodaje de la serie 'Glee', al atragantarse con la nieve artificial que habían incluido en la escena.

"Estaba muy nerviosa, el día no empezó demasiado bien. Estaba cantando, había mucha nieve cayendo del techo... Miré hacia arriba para intentar que todo pareciera más mágico y bonito, y acabé atragantándome con la nieve y vomitando. Y lo tienen grabado, a cámara lenta. Pero el resto del día fue increíble. Algunas personas del equipo trajeron a sus hijos y pensé que era maravilloso", explicó Lea en el programa 'Jimmy Kimmel Live'.

A la hora de enfrentarse a un tema tan popular como el que interpreta Idina Menzel en la película de Disney, para Lea supuso todo un alivio saber que contaba de antemano con su bendición.

"Era mucha presión. Al principio estaba nerviosa porque Idina ha cantado esa canción y Demi [Lovato] la ha cantado, y yo no podía evitar pensar en cuánta gente lo había hecho ya. Pero Idina me dio su bendición, lo cual fue maravilloso. Estábamos enviándonos tuits y ella ya sabía que iba a interpretar el tema. Al final del día no deja de ser su canción, puede que esté en la película, pero es su canción", explicó.