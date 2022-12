Lea Michele anhela reencontrarse con su primer amor

Aunque su salto a la fama le llegó de la mano de la comedia musical 'Glee', la gran pasión de Lea Michele continúa siendo cantar delante de su público, una faceta artística que anhela poder explotar más a fondo durante la gira de su álbum 'Louder'.

"Me muero de ganas por salir de gira para poder presentar mi disco. He crecido cantando sobre un escenario, es lo que siempre he amado hacer. Así que viajar al extranjero para interpretar mis canciones sería como un sueño", confesó a la revista HELLO!

Lo cierto es que el álbum debut de Lea no podría haber tenido una mejor acogida por parte del público, un éxito que no hace más que reforzar su convencimiento de que mereció la pena volcarse en sus canciones en un "momento tan especial" como el que estaba viviendo durante el proceso de grabación, tras la muerte de su pareja Cory Monteith por una sobredosis.

"Hay bastante material muy duro dentro del disco, pero también momentos muy felices. Cuando me enteré de que había llegado al número uno de las listas estadounidenses no podía creérmelo. Estoy muy orgullosa de este álbum", añadió.

Tras demostrarse a sí misma que es capaz de superar cualquier obstáculo gracias a su fortaleza, Lea no dudó en compartir su experiencia vital en su libro 'Brunette Ambition', una especie de memorias adelantadas que espera que sirvan de inspiración a sus seguidores.

"Lo que he volcado en el libro son cosas que me pasan en mi vida diaria. No soy perfecta, pero al final del día es lo que me permite llevar el estilo de vida que llevo", concluyó.