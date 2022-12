Laverne Cox quiere ser conocida por su 'inteligencia y profesionalidad'

A la actriz transgénero Laverne Cox le gustaría que la gente la recordara por sus cualidades interpretativas y por ser alguien con un "carácter precioso" en lugar de por su aspecto físico, por el que recibe numerosos piropos.

"Mucha gente me ha dicho que soy preciosa y me encanta escuchar eso, no voy a mentir. Pero me gustaría pensar que soy atractiva no solo por mi aspecto. Que tengo algo inteligente, elegante, perspicaz. Que soy talentosa como actriz y que hay algo en mi personalidad que es bello, por detrás de mi aspecto. Me gustaría pensar eso", explicó la intérprete a Radio Times.

Publicidad

La estrella de 'Orange is The New Black' también cree que tener rasgos fuertes no la hace "menos mujer" y es consciente de que incluso con "buena luz" es una persona "obviamente transgénero".

"Incluso con buena luz soy una persona obviamente transgénero, tengo una voz potente, hombros anchos, manos grandes, pies grandes. Aunque no creo que nada de eso me haga menos mujer", aseguró.