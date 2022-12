Laverne Cox, primera transexual con estatua de cera en el Madame Tussauds

La actriz de 'Orange Is the New Black' Laverne Cox será inmortalizada con una estatua de cera que se presentará el próximo 26 de junio en el museo Madame Tussauds de San Francisco con ocasión del fin de semana del Orgullo Gay. La actriz espera que esta estatua sirva de "inspiración" para las personas que están pasando por lo que ella ha experimentado siendo una transexual negra.

"Espero que esto sea fuente de inspiración, para que todos los que se enfrentan a esto vean que los sueños importan y son posibles. Estoy profundamente honrada de haber sido invitada a formar parte del legado de Madame Tussauds. Cuando pienso en quién soy, una mujer transexual negra de clase obrera crecida en Mobile, Alabama, este honor se siente aún más extraordinario".

Publicidad

Laverne está feliz con la manera en la que la sociedad estadounidense parece ahora aceptar a los transgénero, pero sigue considerando a todos aquellos que cuentan su historia públicamente como gente con "coraje".

"Creo que es siempre útil cuando otra persona transexual cuenta la verdad sobre su experiencia y vive a la vista de todos, es revolucionario en un mundo en el que se nos está diciendo que no deberíamos existir. Creo que eso es tener mucho coraje", añadió.