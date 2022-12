Laura Prepon destaca los beneficios de la cienciología en su vida

La actriz de 'Orange Is The New Black', Laura Prepon, cree que las sesiones de auditación propias de la cienciología -un tipo de terapia que permite al 'thetan' o espíritu "utilizar la mente como un sistema de control entre uno mismo y el universo físico"- le han ayudado a ganar dominio sobre sus propias emociones.

"La auditación me ha liberado de la carga, falsas ideas, decisiones y malas emociones que me estaban afectando. Recientemente adquirí uno de mis mayores conocimientos en una sesión de Dianética de la Nueva Era. Encontré esa decisión que tomé hace mucho tiempo pero que me seguía afectando a día de hoy. Fue un gran descubrimiento... Cuando realmente conoces esto eres un 'thetan' y adquieres una mente y un cuerpo. Esto es el MEST [mente, energía, espacio, tiempo], el universo no te controla a ti, te ayuda a poner las cosas en perspectiva. En definitiva, te quita un peso de encima y las cosas se vuelven más sencillas. Las cosas ya no me preocupan como antes, recuerdo estar trabajando con un actor increíble y esperar la crítica, un día se dio la vuelta y me preguntó: '¿Cómo estas siempre tan relajada? Parece que nada te preocupe. Quiero saber qué haces para conseguirlo'. Me lo tomé como un cumplido y un testimonio de la auditación que había estado haciendo", comenta la actriz a la revista Celebrity.

Laura conectó inmediatamente con los valores que predica la Iglesia de la Cienciología tras unirse en 1999.

"Cuando entré por primera vez en la cienciología, hice Valores Personales e Integridad y Superar los Altibajos en la Vida. Estos cursos coincidieron de pleno con las observaciones de las que yo era consciente de joven. Fue increíble y sentí que finalmente algo hablaba mi misma lengua. Está totalmente conectado a mí. Poco después de esto entré en la Ronda de Purificación y comencé a ascender el Puente".