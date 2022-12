Laura Bozzo y Ferdinando Valencia, la entrevista que nunca se verá

El pasado lunes Ferdinando Valencia acudió en calidad de invitado al programa de Laura Bozzo para la promoción de la novela 'Que te perdone Dios', y contento por su supuesta participación en el show se lo hizo saber a sus seguidores a través de Twitter: "¡Con la señorita Laura!". Al rato, mientras esperaba en su camerino a que llegara su hora para salir a plató tuiteó junto a una foto: "A punto de que pase el desgraciado, o sea, ¡yo! Hugo Aguilar me acompaña", pero para desgracia de sus seguidores, Ferdinando nunca llegó a salir al aire.

Como afirmó la periodista Ana María Alvarado en el programa 'Todo para la mujer' de Radio Fórmula, el equipo de Laura Bozzo le avisó de que el actor había llegado, a lo que ella respondió: "¿Quién es ese? Yo quería a los protagonistas", y dijo en antena que nadie de la novela se había presentado esa noche en el programa.

Con su correspondiente enfado Ferdinando publicó otro tuit que más tarde borró, donde reiteraba que estaba en el programa desde las 15 horas y preguntó "¿Quién fue el grosero?".

Ante este desplante, la peruana se disculpó en sus redes sociales, y anunció que el galán de telenovelas asistiría a su emisión.

"Disculpas a Ferdinando Valencia pero la grosería me la hicieron a mí, yo ni sabía que estaba, nos dijeron que irían los protagonistas, no llegaron. Mañana estará Ferdinando Valencia en el programa, lo llamé para pedirle disculpas personalmente, ni sabía que él estaba ahí, casi me muero. Besos", tuiteó Bozzo.

Pero este no es el final de la historia ya que Ferdinando contestó al rato al tuit de Laura declinando amablemente la invitación.

"Laura Bozzo agradezco la invitación a tu show, por reglas de empresa se me prohíbe acudir a programas ahora que estoy en el aire. ¡Mi admiración!".