Laura Bozzo es la 'mejor amiga' de su hija Alejandra

Al igual que los invitados que pasan por el sillón de su famoso programa, la hija de Laura Bozzo, Alejandra de la Fuente, no duda en recurrir al consejo de su sabia madre siempre que se le plantea algún dilema tanto a nivel sentimental como profesional.

"Más que madre e hija, somos mejores amigas. Hasta cuando está lejos me aconseja, y yo no dudo en contarle todo. Siempre está ahí para mí, incondicionalmente, y me da mucha fuerza en los momentos en los que lo necesito", explica la joven en el nuevo número de la revista española Interviú, donde protagoniza un reportaje fotográfico ligera de ropa.

A pesar de haberse ganado el sobrenombre de la Paris Hilton Latina gracias a su afición por la vida lujosa y su condición de 'hija de', Alejandra asegura tener un gran número de proyectos entre manos, alejados lo más posible eso sí, del mundo de los talk shows en el que reina su madre.

"Intento dejar tiempo para trabajar en otros campos que me interesan, como el de la actuación, donde también me han hecho propuestas interesantes", añadió.

Los cada vez más habituales posados de Alejandra en las revistas para adultos han convertido en inevitables las comparaciones entre la joven y la presentadora peruana, quien no duda en bromear incluso con la falta de parecido entre su impresionante hija y ella misma.

"Mucha gente me pregunta si es adoptada. Obviamente no se parece a mí, la cara de mi hija es muy linda y parecida a la de su abuela por parte de padre. Lo que sí tiene es mi personalidad, mi carácter y mi lengua", explicaba Laura a los presentadores Rodrigo González y Gigi Mitre en el programa 'Amor, amor, amor'.