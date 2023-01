Las tensiones entre Nicki Minaj y Cardi B continúan

Todo apunta a que el enfrentamiento entre Cardi B y Nicki Minaj está muy lejos de acabar. Apenas unas horas después del altercado que protagonizaron el pasado viernes en una fiesta organizada por la revista Harper"s Bazaar en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York, la primera recurrió a las redes sociales para explicar los motivos que le habían llevado a perder los nervios tras toparse cara a cara con la otra rapera: que esta se hubiera burlado en varias ocasiones -públicamente y en la esfera virtual- de sus aptitudes como madre a pesar de que ella le había afeado su comportamiento en varias ocasiones.

¡Cardi B y Nicki Minaj se fueron a los golpes!.

Al mismo tiempo, Cardi también le aseguró que había cruzado una línea al hacerlo y que habría consecuencias de cara al futuro si seguía por ese camino, una declaración de intenciones que sonaba a amenaza y que consiguió que Nicki reaccionara y rompiera por fin su silencio acerca de lo ocurrido en su programa de radio "Queen" para la emisora Beats One de Apple. La intérprete de "Anaconda" aseguró estar harta de que su rival intentara hacerla quedar "como la mala de la historia" para dar pena al público y beneficiar así a su carrera, además de negar repetidamente haber realizado ningún comentario de la hija que Cardi comparte con su marido Offset.

Y una vez más la otra ha querido responder a esas acusaciones de que su éxito se debería a las malas artes -en concreto Nicki afirmó que Cardi había abusado de la técnica "payola", pagar a las radios para que reprodujeran sus canciones- recordando que su disco debut "Invasion of Privacy" ocupa el tercer puesto de los álbumes de hip-hop más vendidos de 2018: "Los números no mienten", ha aclarado.

De paso, la esposa de Offset ha recordado que ella ha tenido que luchar como la que más, planificando poco a poco su ascenso a la cima de la música: "29/7/2016. Sin discográfica, ni el apoyo de las emisoras; todo a base de amor y hip-hop", aseguró junto a un vídeo de uno de sus primeros conciertos. "Era mi primera gira y solo tenía 200.000 dólares en el banco. Nadie puede hacerte sentir como que has hecho trampas o no mereces estar donde estás cuando sabes que has trabajado duro para llegar a la cima. Gracias a mi bardigang [como llama cariñosamente a sus seguidores] por haber estado ahí desde el principio".

