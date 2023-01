¿Las sexis fotos de Fernando Carrillo son el inicio a su carrera en el porno?

Recordemos que Fernando Carrillo fue uno de los hombres más codiciados de la época de los ochenta y de los noventas por su actuación en reconocidas novelas como ‘Rosalinda’ o ‘Abigail’. Además, fue esposo de Catherine Fulop, e incluso tuvo un romance con Thalía.

El actor este año ha vuelto a ser noticia, pero no porque de nuevo este protagonizando una romántica escena, sino porque a sus casi cincuenta años ha compartido en sus redes sociales fotos ligerito de ropa, allí muestra su cuerpo musculoso, sus abdominales de acero y una que otra cosita.

Publicidad

Nos atrevimos a ir hasta México para hablar con el venezolano y preguntarle ¿por qué está subiendo todas estas fotos?

Nadie le replica a Fernando que está mejor que nunca, pero entonces sus palabras quieren decir que antes no le gustaba su aspecto. Como quien dice, que cuando estaba en su furor en la tele, ¿él no estaba a gusto con lo que veía?

Las fotografías que ha compartido Fernando han dejado sin aliento a sus más de 484.000 fanáticas en su cuenta oficial de Instagram. Incluso le han escrito, preguntándole que si no se le mediría a hacer porno. Pues nosotros le transmitimos ese mensaje y escuchen lo que nos respondió.

“No podría porque es chiquita, flaquita y blandita, pero de gran corazón. Quiéranme por mi corazón. No se hagan mayores expectativas. Para ser protagonista porno no voy a poder calificar con esas condiciones. Como han dicho por ahí en las redes que me puse no sé qué, no sé lo otro. Entonces qué onda, ¿me acomplejo? ¿Me lo corto? ¿Qué hago? Esa es parte del bullying que pueden llegar a causar un trauma”.

Publicidad

Publicidad

.