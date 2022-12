Las noches de fiesta de Pitbull podrían convertirse en un documental

Las legendarias noches de fiesta de Pitbull podrían convertirse ahora en el tema central de un documental que conduciría el locutor de BBC Radio 1 Scott Mills, quien está deseando conocer mejor al cantante tras quedar fascinado con él durante una entrevista.

"El programa giraría en torno a las noches de fiesta de Pitbull. Y a mí saliendo con él en esas noches. Sería una locura", aseguró Mills -que ya realizó un documental con el actor David Hasselhoff, titulado 'The Hoff: When Scott Came to Stay'- en exclusiva a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Al igual que ya hizo con el protagonista de 'Los vigilantes de la playa', Mills tendría que mudarse durante unos días a la mansión que Pitbull posee en Miami, una perspectiva que le entusiasma enormemente.

"Después de que se acabara la entrevista me quedé en plan: 'Necesito hacer un programa con él porque su vida es una locura'. En cuanto acabamos nos dijo: 'Me tengo que ir. Tengo que actuar en una fiesta privada en Maldivas'. Y viaja en jet privado y todo eso. Me gustaría ver cómo es su vida y lo que le gusta porque, al igual que David [Hasselhoff] ha creado una especie de persona pública que te hace preguntarte qué es lo verdaderamente real. Así que se lo sugeriré", añadió.

Lo que más ha fascinado al locutor es el sentido del humor de Pitbull, que queda patente hasta en los detalles más pequeños.

"Me ha estado mandando emails, llegan bajo el nombre de Mr. Worldwide. Me dijo: 'Ha sido genial conocerte, me gustaría que me volvieras a entrevistar'. Y es una pasada porque generalmente un mensaje va acompañado por el mensaje 'Enviado desde Blackberry', pero en su caso dice 'Enviado desde Pitberry'".