"Las mujeres que se hacen la cirugía estética sufrieron abusos sexuales siendo jóvenes": Jane Fonda

La actriz Jane Fonda está convencida de que las mujeres que son adictas a la cirugía plástica lo son porque han sido víctimas de abusos sexuales en su juventud.

"El 30% de las mujeres han sido sexualmente abusadas en su juventud. Y una mujer que ha sido sexualmente abusada tendrá tendencia a ir demasiado lejos. Cuando eres joven puede ser esto [hace como que se autolesiona] y cuando eres mayor puede ser cirugía plástica. Cuando veo a una mujer que ha convertido su cara en una máscara me digo: 'Me apuesto a que...'", declara en una entrevista al periódico The Guardian.

En cuanto a ella misma, Jane reconoce que hubiera preferido no tener que operarse, pero a sus 77 años no parece que esté descontenta con lo que ve al mirarse al espejo.

"Me encantaría haber sido lo suficientemente valiente como para no haberme hecho la cirugía estética pero creo que me he comprado una década".

En lo que sí ha demostrado valentía la polifacética artista -ha sido actriz, modelo, experta en fitness, escritora y activista política- es en revelar que la industria cinematográfica está llena de aduladores en busca de oportunidades profesionales.

"Si eres un productor poderoso y quiero que me contrates no te voy a decir lo que pienso realmente de ti. Te haré la pelota", señaló.

Pero a Jane eso no parece preocuparle, ni eso, ni nada, porque se encarga de relajarse con meditación, Pilates y sus buenas ocho horas de sueño, que le ayudan también a mantener su aspecto juvenil.

"Fijarte en la edad desde fuera da miedo, pero si te fijas en la edad de tu interior, eso no asusta tanto", añadió.

Por: Bang Showbiz